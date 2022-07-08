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Uyuşturucuya 18 ay hapislik

Lefkoşa'da 2021 yılı içerisinde 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulunduran ve bir başkasına veren sanık Avni Kansaran, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü karar duruşmasında 18 ay hapis cezası aldı.

08 Temmuz 2022 Cuma 16:34
Uyuşturucuya 18 ay hapislik

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da 2021 yılı içerisinde 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulunduran ve bir başkasına veren sanık Avni Kansaran, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü karar duruşmasında 18 ay hapis cezası aldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı dünkü karar duruşmasında, kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, zanlının parçalanmış bir ailede büyüdüğünü, çocukluğunun ekonomik açıdan zor geçtiğini belirterek, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, polise yardımcı olduğunu, 27 yaşında bulunduğunu ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım aldığını kaydetti. Uyuşturucu meselesinin ağır suçlardan birisi olduğunu ve günümüzde yaygınlık kazandığını dile getiren Soytaç, sanığa ceza verirken kişisel ve ailevi durumuyla birlikte kamu menfaatinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Soytaç, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 18 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

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