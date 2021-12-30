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Uyuşturucuya 18 ay hapislik

Lefkoşa’da uyuşturucu suçundan yakalanan David Enyia’nın aleyhindeki karar bugün açılandı.

30 Aralık 2021 Perşembe 19:31
Uyuşturucuya 18 ay hapislik

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu suçundan yakalanan David Enyia’nın aleyhindeki karar bugün açılandı. Sanık, Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) ve (Sentetic Cannabionid) Alma-Tasarruf Verme suçlarından yargılandı. Enyia, 21 gram 630 miligram ağırlığında hinktneviri ve 6 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve verme suçlarından yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Şerife Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis olması gerektiğine değindi. Kâtip,  ayrıca, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu, bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra; bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde verilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra oybirliği ile 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDavid Enyia
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