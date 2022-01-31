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Uyuşturucuya 12 ay hapislik

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:42
Uyuşturucuya 12 ay hapislik

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun ciddiyetinin altını çizdi. Soytaç, bu tür suçların ciddi ve toplumda huzursuzluk ile endişe yarattığına işaret ederek, uyuşturucu kullanımının toplumda da yaygınlık kazandığını anlattı. Soytaç, 17 adet foile sarılı uyuşturucu maddeler yakalanması, satmak niyetinde olması ve uyuşturucudan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Soytaç, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurulduğunu ve sanığa 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı

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Anahtar Kelimeler:
Vural BozlarUyuşturucu
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