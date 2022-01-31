Uyuşturucuya 12 ay hapislik

Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.
Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketlerde 24 gram uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı sanık Vural Bozlar 12 ay hapis cezası aldı.