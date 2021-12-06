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Uyuşturucuya 12 ay hapis cezası

06 Aralık 2021 Pazartesi 22:14
Uyuşturucuya 12 ay hapis cezası

06 Eylül 2021 tarihinde Narkotik polisinin düzenlemiş olduğu operasyonda tasarrufunda 25 gr 300 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan Fırat Çetinkaya hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde verme ve tasarruf” suçlamasıyla dosya tanzim edilerek ağır ceza mahkemesine havale edilmişti.

Sanık aleyhinde tanzim edilen dosya bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi tarafından görüşülüp karara bağlandı ve sanığa işlemiş olduğu suçlardan 12 ay hapis cezası verildi.

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Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin sanık ile ilgili kararı başkan Avcıoğlu tarafından okundu.

Uyuşturucu suçlarıyla ilgili davalarda son zamanlarda gözle görülür bir artış gözlemlendiğine dikkat çekilen kararda, ciddi ve yaygın olan uyuşturucu suçlarının hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna dikkat çekilerek kamu menfaatinin de ön planda tutularak bu suçu işleyenlere karşı hapislik cezası dışında bir cezanın verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Sanığın tasarrufundaki uyuşturucuyu ticari maksatla olmasa dahi başkasına vermesi ve elden ele dolaşmasına olanak sağlamasını sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Avcıoğlu, sanığın polise yardımcı olmasını, suçunu kabul etmek suretiyle adaletin erken tecelli etmesine katkı koymasını, tutuklu olduğu süre içerisinde suçunu idrak edip pişmanlığını ve nadim olduğunu belirtmesi yanında mahkemeden özür dilemesini lehine unsurlar olarak değerlendirdiklerini belirttikten sonra sanığa aleyhinde getirilen suçlardan suçlu bulup mahkum ettiklerini ve 12 ay hapislik cezası verildiğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Çetinkaya
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