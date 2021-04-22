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Uyuşturucuya 1 ay hapislik

22 Nisan 2021 Perşembe 17:40
Uyuşturucuya 1 ay hapislik
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5.11.2019 tarihinde kullanımlarındaki kiralık araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde ve ithali yasaklanmış hap bulunduran sanık 1 Khalid Sanusi’ye 3 ay, sanık 2 Abdülbakar Usman’a 1 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Bugün 22.04.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi sanık 1 ve 2 aleyhine getirilen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ithali yasaklanmış hap tasarrufu suçlarından yargılayıp hapis cezası verdi.

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Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda sanıkların araçlarında kanunsuz uyuşturucu madde ve Nijerya’dan gelirken beraberlerinde getirmiş oldukları ithali yasaklanmış hap bulunarak emare alındığını ve aleyhlerinde dosya tanzim edildiğini belirtti.

Sanıkların suçlarını kabul edip mahkemeden özür dilediklerini, adaletin erken tecelli etmesine katkıda koyduklarını ve geçen süre içerisinde işlemiş oldukları suçun vahametini idrak ettikleri yönündeki beyanlarını hafifletici unsur olarak lehte değerlendirildiğine dikkat çeken Şenol, ülkede yasal statü altında bulunan sanıklara ceza takdirinde farklılık gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Kıdemli yargıç Şenol, netice olarak oy birliğiyle alınan kararda sanık 1 Khalid Sabusi’ye aleyhine getirilen uyuşturucu madde tasarrufu ve ithali yasaklanmış 99 adet hap tasarrufundan 3 ay hapis cezasına, sanık 2 Abubakar Usman’a uyuşturucu madde tasarruf ve ithali yasaklanmış 10 adet hap tasarrufundan 1 ay hapis cezası verildiğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Khalid SanusiAbdülbakar UsmanUyuşturucuGazimagusa
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