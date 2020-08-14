Uyuşturucudan yakalanan Dikmen tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de polisleri görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı Mehmet Dikmen bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini suçlamaları kabul ettiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILAMA KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL, KKTC’de muteber 2 kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Dikmen 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 20.15 sıralarında uyuşturucu madde satın alma ve taşıma suçlarını işlediği gerekçesi ile yakalandı. Şüpheli hareketleri ile polis ekiplerinin dikkatini çeken Dikmen üzerinde taşıdığı 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı.