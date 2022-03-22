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Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Uzochukwu Benedict Ejike tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mart 2022 Salı 12:02
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Uzochukwu Benedict Ejike tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Uzochukwu Benedict Ejike’nin 19 Mart ile 20 Martt 2022 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal, Alma, Tasarruf ve Verme suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20 Mart 2022 tarihinde saat 15.15’de Lefkoşa’da Adli Şube’ye gelen şikâyette zanlının ikamet ettiği apartman dairesinde rahatsızlık yapıldığına yönelik şikâyet alındığını anlattı. Polis, adli şubenin konu apartman dairesine gittiğini ve zanlının, kendisinin kaldığı odanın yatak odasının penceresinden ikametgâhın alt katına atlayıp kaçtığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıya ait komodin çekmecesinde foil kâğıtlarının tespit edilmesi üzerine Narkotik ekibine haber verildiğini belirtti. Polis, Narkotiğin konu ikametgâhta yaptığı aramada zanlının yatak odasında 14 paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 10 adet foil kâğıdı parçası, zanlıya ait bavul içinde koli bandona sarılı 160 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin ayrıca zanlıya ait kimlik ile öğrenci belgelerinin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, apartmanın altında foil kâğıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada foil kâğıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro’nun emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının polisten kaçtıktan sonra kaldığı Hamitköy’deki ikametgâhta yapılan aramada; tasarrufunda 8 ayrı foile sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan 19 Mart’ta aldığının belirlendiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler, kayıp olduğuna inanılan emareler ve aranan 1 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uzochukwu Benedict EjikeLefkoşa
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