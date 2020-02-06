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Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa bölgesinde meydana gelen uyuşturucu suçlarına karışan diğer ülke vatandaşlarına ilaveten son günlerde Kırgızistan uyruklu vatandaşların da bu suçlardan dolayı tutuklanması ilgi uyandırdı.

Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa bölgesinde meydana gelen uyuşturucu suçlarına karışan diğer ülke vatandaşlarına ilaveten son günlerde Kırgızistan uyruklu vatandaşların da bu suçlardan dolayı tutuklanması ilgi uyandırdı.

06 Şubat 2020 Perşembe 13:57
Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa bölgesinde meydana gelen uyuşturucu suçlarına karışan diğer ülke vatandaşlarına ilaveten son günlerde Kırgızistan uyruklu vatandaşların da bu suçlardan dolayı tutuklanması ilgi uyandırdı. Dün uyuşturucu madde suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 Kırgızistan uyruklu şahsa ilaveten bugün de ayni uyruklu bir kişi yargıç huzuruna çıkarıldı.

Narkotik polisinin almış olduğu bir bilgi üzerine 5.2.20 tarihinde, Gazimağusa’da, Nijerya uyruklu Muhammad Kabir Abdulkadir’ in ikamet ettiği konutta mahkeme emriyle huzurunda arama gerçekleştirdi. Arama sonucu bahse konu şahsın tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve adı edilen kişi tutuklanmıştı.

Sürdürülen soruşturmada bahse konu maddenin Kırgızistan uyruklu Akshaykumar Kasseri Anıl’ dan alındığı tespit edildi ve ayni gün zanlı 1’ in konutuna giriş yapmak isteyen zanlı 2 de polis tarafından tutuklandı. Zanlı 2 nin üzerinde yapılan üst aramasında giydiği ceketin içerisinde 3 ayrı folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında ki madde emare alındıktan sonra zanlı 2 de tutuklandı.

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Ayni gün zanlı 2 nin kalmakta olduğu konut da Mahkeme emriyle ve huzurunda polis tarafından aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada elbise dolabı içerisinde metal bir kutu içerisinde 1.5 gr, çalışma masası çekmecesinde 4 gr Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındı.

Tutuklanan her iki zanlı bugün 6.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Kavaz şahadetinde olgulara değindikten sonra her iki zanlının 5.2.20 tarihinde polise itiraf niteliğinde ifade verdiğini, zanlı 2 nin bahse konu emareleri kimden aldığına dair bilgi verdiğini ve bu şahsın aranmakta olduğunu aktardı.

Gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz yapılmadığına değinen Kavaz, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin analiz ve parmak izi araştırması için Lefkoşa’ ya gönderildiğini belirterek zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı talep edilen süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra kıdemli yargıç Çiğdem güzeler zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusaMuhammad Kabir AbdulkadirAkshaykumar Kasseri Anıl
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