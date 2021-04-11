Uyuşturucudan bir tutuklu daha

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Demirhan’da şüpheli görülen araçta uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar İrfan Çil, Kemal Kurt, Mustafa Hoca'nın ardından meseleye bağlantısı görülen zanlı Murat Özbermek dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı. Özder, Lefkoşa'ya bağlı Demirhan bölgesinde 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 raddelerinde JP 204 plakalı araç içerisindeki zanlıları İrfan Çil, Kemal Kurt ve Mustafa Hoca'nın şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, söz konusu araçta polis tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın sol ön yolcu koltuğunun altında satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid turu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getirerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı İrfan Çil'in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 14 paket şeklinde aynı gün Mağusa'da zanlı Murat Özbermek'ten 1400 TL karşılığında aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis daha sonra zanlı Murat Özbermek'in Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını bildirdi.



Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu almasına emir verdi.

