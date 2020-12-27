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Uyuşturucudan 7 tutuklu

27 Aralık 2020 Pazar 10:31
Uyuşturucudan 7 tutuklu
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19.12.2020 tarihli Basın Bülteninde verilen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, H.T’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 405 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 2 adet banknot ve bir adet bankamatik kartı ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulunmuştur. Adı edilen ve meselede  bağlantısı olduğuna inanılan S.E.Y. (K-23), D.B. (K-24), B.K. (K-22), G.K. (E-24) ve A.A.T. (E-51) tutuklanmış olup, B.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama ise 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.    

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26.12.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da M.K. (E-29), bir araçtan inerek İsmet İnönü bulvarında bulunan aydınlatma direği altından şeffaf naylon poşeti içerisinde bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı sırada polisi görüp söz konusu poşeti atıp koşarak kaçtığı sırada yakalanarak tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 27.12.2020 11:51
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
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