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Uyuşturucudan 6 tutuklu

6 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 6 tutuklu

6 kişi tutuklandı

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:47
Uyuşturucudan 6 tutuklu

04.02.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde D.S. (E-26)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan F.G.’nin (E-29) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

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04.02.2020 tarihinde, saat 13:40 sıralarında, Gazimağusa’da N.O.(E-24) ve Y.R.U.(E-24)’nun   kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, plastik çöp kovası içerisinde ekili 1 kök hintkeneviri bitkisi ve yaklaşık 61 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.I.H.E. (E-22) ve M.M.Y.E.H. (E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahla polis tarafından yapılan aramada ise 9 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
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