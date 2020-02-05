Uyuşturucudan 6 tutuklu

04.02.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde D.S. (E-26)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan F.G.’nin (E-29) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



04.02.2020 tarihinde, saat 13:40 sıralarında, Gazimağusa’da N.O.(E-24) ve Y.R.U.(E-24)’nun kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, plastik çöp kovası içerisinde ekili 1 kök hintkeneviri bitkisi ve yaklaşık 61 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.I.H.E. (E-22) ve M.M.Y.E.H. (E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahla polis tarafından yapılan aramada ise 9 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.