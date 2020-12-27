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Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Madde İçeren Hap Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak aranmakta olan ve dün alınan ihbar ile evine yapılan operasyonda ciddi miktarda farklı türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Hüseyin Tuluk ile birlikte söz konusu ikametgâhta tespit edilerek tutuklanan zanlılar Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu İle Abdul Aziz Tleis bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Aralık 2020 Pazar 18:54
Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu Madde İçeren Hap Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak aranmakta olan ve dün alınan ihbar ile evine yapılan operasyonda ciddi miktarda farklı türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Hüseyin Tuluk ile birlikte söz konusu ikametgâhta tespit edilerek tutuklanan zanlılar Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu İle Abdul Aziz Tleis bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ile ilgili bulguları aktardı. Atabek 19 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap Verme ve Tasarruf” meselesine bağlantılı olarak aranmakta olan zanlı Hüseyin Tuluk’un Girne adresindeki ikametgahına yapılan baskında ikametgah içerisinde 405 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 1 adet 200 TL, 1 adet 20 TL’lik banknot ve zanlı Sevingül Ece YILMAZ adına ısdar olunan Bankamatik kartı ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet plastik nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis eve yapılan baskın esnasında ev içerisinde bulunan zanlılar Hüseyin Tuluk, Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu İle Abdul Aziz Tleis’in suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapmış oldukları beyanların araştırıldığını ayrıca zanlı Benan Kasımoğlu’nun kalmakta olduğu Girne adresindeki ikametgâhında yapılan arama neticesinde; ikametgâh içerisinde 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Atabek meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlılar tarafından yapılan beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sevengül Ece YılmazDeniz BuğdayHüseyin TulukBenan KasımoğluGökhan KaralıoğluAbdul Aziz TleisUyuşturucu
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