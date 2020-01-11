banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257
Uyuşturucudan 4 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 4 TUTUKLU
Hava durumu
HAVA DURUMU
Girne-Değirmenlik Anayolunda tır araç alev aldı
KAMYON ALEV ALDI
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!

Uyuşturucudan 4 tutuklu

Uyuşturucudan 4 tutuklu

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:11
Uyuşturucudan 4 tutuklu

10.01.2010 tarihinde, Yedidalga’da, M.B.A.(E-22), S.A.Y.(E-24), U.M.J.(E-21) ve S.C.E.(E-28)’nin bulundukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 160 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biri tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
Biri tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
Gamze Güneş bulundu
Gamze Güneş bulundu
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yeni gelişme!
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yeni gelişme!
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Hasan Güven bulundu!
Hasan Güven bulundu!
Gamze Güneş hala kayıp
Gamze Güneş hala kayıp
Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket
Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim