Uyuşturucudan 3 tutuklu

11.09.2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında Alsancak’da I.M.I.A.(E-24)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 6 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. I.M.I.A.(E-24) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.A.K.I.(E-23) ve M.M.F.A.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.