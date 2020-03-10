Uyuşturucudan 3 tutuklu

09.03.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Göçmenköy’de Şht. Özkan Mustafa Sokak üzerinde devriye halindeki polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen E.M.H.A.D.(E-20)’nin üzerinde ve tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



09.03.2020 tarihinde, 14:00-15:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da E.Ü.(E-43)’nün kalmakta olduğu dairede Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 14 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Ayrıca arama sırasında, ikametgahta bulunan F.Ü.(K-40)’nün kağıt içerisinde sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın oturma odasının penceresinden aşağıya attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

06.03.2020 tarihinde, Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak tutuklanan D.A.(E-26)’nın, Boğazköy’de bir iş yerinin önünde park halinde bulunan adı edilene ait araçta 09.03.2020 tarihinde yapılan aramada ise; üzerinde kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.