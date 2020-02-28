Uyuşturucudan 3 tutuklu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün M.K.’nin (E-29) evinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K. tutuklandı.
Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A.A.M’nin (E-17) kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunmakta olan M.O.N.M.’nin (E-19) tasarrufunda ise yaklaşık 1,4 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.