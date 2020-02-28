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Tufan Erhürman

Uyuşturucudan 3 tutuklu

3 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 3 tutuklu

3 kişi tutuklandı

28 Şubat 2020 Cuma 12:27
Uyuşturucudan 3 tutuklu
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün  M.K.’nin (E-29) evinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K. tutuklandı.

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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A.A.M’nin (E-17) kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 100 mlgr  ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunmakta olan M.O.N.M.’nin (E-19) tasarrufunda ise  yaklaşık 1,4 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaUyuşturucu
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