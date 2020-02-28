Uyuşturucudan 3 tutuklu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün M.K.’nin (E-29) evinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K. tutuklandı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.