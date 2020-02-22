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Uyuşturucudan 3 tutuklu

3 genç tutuklandı

Uyuşturucudan 3 tutuklu

3 genç tutuklandı

22 Şubat 2020 Cumartesi 10:43
Uyuşturucudan 3 tutuklu
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21.02.2020 tarihinde, saat 12:15 sıralarında Göçmenköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.W.H.A.(E-27)’nın kullanımında bulunan araçta  ve araçta yolcu olarak bulunan O.T.M.İ.(E-22) ile İ.A.M.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahısların kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas tartı cihazı, plastik tepsi içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
GöçmenköyUyuşturucu
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