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Uyuşturucudan 2 tutuklu

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:52
Uyuşturucudan 2 tutuklu

25.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Zahra Sokak üzerinde, şüpheli hareketleri sonucu A.D.(E-24)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda tütünle karışık yaklaşık 2 gram ağırlığında esrar türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.I.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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