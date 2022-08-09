Uyuşturucudan 2 tutuklu

08.08.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da bulunan Dere Viran Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.N.K.(E-22)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1,5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.