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Uyuşturucudan 2 tutuklu

24 Haziran 2022 Cuma 15:45
Uyuşturucudan 2 tutuklu

23.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, başka bir suçtan tutuklu bulunan N.Ö.(E-38)’nün kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

23.06.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Murat Şen Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.A.(E-28)’nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası, metal kaşık ve sekiz adet enjektör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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