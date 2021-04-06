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Uyuşturucudan 2 tutuklu

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler bugün mahkemeye çıkarıldı.

06 Nisan 2021 Salı 17:44
Uyuşturucudan 2 tutuklu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna,  01.04.2021 tarihinde, Girne’de, A.G.(E-41) isimli şahsın tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Polis, tutuklanan zanlıdan alınan ifade doğrultusunda ve yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Yuğucu’nun bugün tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı. Gültuna, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 05.04.2021 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanan Mustafa Yuğucu’nun tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, zanlının yanı sıra suçla bağlantısı olduğu belirlenen Aysel Gürler’in de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YuğucuAysel GürlerKokain
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