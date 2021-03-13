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Uyuşturucudan 2 tutuklu

13 Mart 2021 Cumartesi 19:52
Uyuşturucudan 2 tutuklu
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TASARRUFLARINDA UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE BULUNDURAN 2 ŞAHSA 3 GÜN TUTUKLULUK

Mehmetçik köyünde tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğuna dair alınan bilgi üzerine 12.03.21 tarihinde Ayhan Gücüyeter (K – 36)’in ikametgahında ve huzurunda Narkotik polisi tarafından yapılan aramada yatak odasında yatak üzerinde bulunan tütün paketi içerisinde, şeffaf naylon parçasına sarılı Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındıktan sonra suçüstü hali gereği adı edilen tutuklandı.

Tutuklanan zanlının bahse konu maddeyi Kumyalı köyünde sakin Hüseyin Gazi (E-34) den aldığına dair gönüllü bir ifade vermesi üzerine ayni gün Kumyalı köyü sakini H.G‘nin ikametgahında yapılan aramada, yatak odasındaki masa üzerinde içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet beyaz renk kupa ile içerisindeki bir miktar sıvı emare olarak alındıktan sonra hazırda bulunan şahıs suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

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Her iki zanlı bugün 13.03.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak, ilk tanık olarak PM Hüseyin Özensoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 12.03.21 tarihinde alınan bilgi üzerine Mehmetçik köyünde zanlı 1’in evinde arama yapıldığını, yatak odasında yatak üzerinde bulunan tütün paketi içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı 1’ in tutuklandığını söyledi.

Konu uyuşturucu maddeyi zanlı 2’den aldığına dair zanlı 1’in gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, ayni gün zanlı 2’nin ikametgahında bir arama yapıldığını, yatak odasındaki masa üzerindeki beyaz renk kupa bardak içerisinde bulunan sıvının uyuşturucu madde ihtiva ettiği şüphesiyle bardak ile birlikte emare alındığını ve zanlı 2’nin de tutuklandığını söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin pazartesi günü uzmana gönderileceğini belirten tanık polis gelecek olan neticenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptıktan sonra alınması gereken ifadelerin de olduğunu belirterek tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan GücüyeterHüseyin Gazi
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