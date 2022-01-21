Uyuşturucu zanlısının 5 yıldır KKTC’de kaçak olduğu belirlendi

TASARRUFUNDA 65 GR UYUŞTURUCU MADDE BULUNAN ŞAHIS TUTUKLU YARGILANACAK.

(21-01-2022...MHA) Alınan bir bilgi ışığında 17.01.22 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu bir öğrenci yurdundaki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 65 gr ağırlığında madde bulunan Nijerya uyruklu A.J.H.K suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu maddelere el konulmuş ve 18.01.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.01.22 tarihinde “kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay süre ile merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olguları aktarmak üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 17.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da bir öğrenci yurdunda kalmakta olan zanlının huzurunda ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada kalmakta olduğu yurt odasının çeşitli yerlerinde folyo kağıtlara sarılı, naylon poşet içerisine konmuş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 21, 13, 3 ve 28 olmak üzere toplam 65 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 10.01.2017 tarihinden beri KKTC’de hiçbir yasal statüsü olmaksızın izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan zanlının serbest kalması halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edecek olmasına dikkat çeken tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)