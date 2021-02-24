banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Uyuşturucu zanlısına iki gün tutukluk

Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:13
Uyuşturucu zanlısına iki gün tutukluk
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı bugün tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Kurtbir polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti. Polis zanlının akabinde, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi gizlediği yeri göstermesi üzerine emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Barış Hüseyin PolattemizUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlılara 8 gün daha tutukluluk
Zanlılara 8 gün daha tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Ölümle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü teminata bağlandı
Ölümle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü teminata bağlandı
23 kişiye yasal işlem!
23 kişiye yasal işlem!
Narkotik göz açtırmıyor
Narkotik göz açtırmıyor
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim