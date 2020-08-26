Uyuşturucu zanlısına 6 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

POLİS PATRONU ARIYOR!

Girne’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Usman Musa Tijjani bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Murat Döşenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

23 Ağustos günü, saat 01.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri takip edilen zanlı Usman Musa Tijjani’yi Zeytinlik Mezarlığı yakınlarında durdurmak istedi. Dur emrine uymayarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen zanlı Tijjani polis ekiplerince alıkonuldu.

270 GRAM HİNT KENEVİRİ

Polis araç içerisinde yapılan arama neticesinde üzerleri bantla sarılı 9 ayrı naylon içerisinde 260 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Zanlı Tijjani’nin yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlemiş olduğu 10 gram Hint Keneviri bulunurken, Tijjani suçüstü hali gereği tutuklandı.

PARALAR KASADAN ÇIKTI

Zanlının Şht. Cavit Salih Sokak’ta bulunan Rise Park apartmanındaki dairesinde yapılan arama sonucunda komodin ve kasa içerisine gizlenmiş toplam 4 gram Hint Keneviri tespit edilirken, zanlının kasasında uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve 1500 TL para emare olarak alındı.