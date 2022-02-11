banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
İki ani ölüm
Hükümet kurma çalışmaları…
UBP CTP’yi ziyaret etti
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı
Falyalı cinayeti: 6'şar gün tutululuk
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kuruldu
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir...
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada uçuyordu!
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada...
banner405

Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeoti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Şubat 2022 Cuma 16:25
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeoti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis, Zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeotı’nin Kanunsuz Uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.02.2022 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda sorun çıkardığı gerekçesi ile getirilen zanlının beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantası içerisinde huzurunda yapılan aramada cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş yaklaşık 12 gram Hint Keneviri olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 04.02.2022 tarihinde zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhine 3 gün tutukluluk alındığını belirtti. Polis,  06.02.2022 tarihinde 20:00-20:30 saatleri arasında zanlının ikametgahında huzurunda Lefkoşa Adli Şube'de görevli bir polis ekibi tarafından Mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde, ikametgahın çalışma odası içerisinde bulunan siyah renk çöp kutusu içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde ile yine ayni oda içerisinde bulunan çalışma masasının çekmecesi içerisinde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunan kırmızı renk plastik öğütücü bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olup emare olarak zapt edilen 12 gram ve 06.02.2022 tarihinde Zanlının ikametgahında bulunan 0.5 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin Devlet Laboratuvarından sonucunun henüz gelmediğini ve zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirtip, bu aşamada poliste 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Oluwabusayo Emmanuel AdeotıUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 ay beleş hapis yattı
7 ay beleş hapis yattı
Sanal bet soruşturması devam ediyor
Sanal bet soruşturması devam ediyor
Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
Girne'de "yasadışı sanal bahis" operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Girne'de "yasadışı sanal bahis" operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı
Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı
3'ü tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
3'ü tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar
Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar
5'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
5'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim