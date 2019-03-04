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Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk

04 Mart 2019 Pazartesi 14:20
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk

UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK TUTUKLULUK

28 Şubat 2019 tarihinde Polis tarafından Gazimağusa sakini zanlı İ.D’in aracında ve ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 153 adet Süpermen amblemli menekşe renk hap bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. 1 Mart 2019 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün 4 Mart 2019 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılan zanlıya tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün daha tutukluluk emri alındı. (MHA)

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