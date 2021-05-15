Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 15.5.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak, olguları aktarmak üzere PM Mustafa Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bir bilgi ışığında 11.5.21 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Gazimağusa’da Yenişehir bölgesinde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlının alıkonduğunu ve üst araması yapıldığını söyledi.

Yapılan kontrolde, zanlının sol elinde tutmakta olduğu gri renkli sigara paketi kâğıdı içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının polise mesele ile ilgili gönüllü ifade vermemesine rağmen tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin kendisine ait olduğu yönünde itiraf niteliğinde beyanı olduğuna değinen tanık polis, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, bayram tatili nedeniyle raporların henüz kendilerine ulaşmadığına dikkat çekti.



İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak yaptığı beyanda, polisin talep ettiği süreyi 4 gün olarak sınırladı.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın denetimli serbestlik yasasından faydalanmasına rağmen tedavisi ile ilgili durumunu sorması üzerine cevap veren zanlı “ben sürekli tedaviye gidiyorum ancak bana hiçbir şey yapmıyorlar ne bir tahlil ne bir kontrol. Sadece buraya imza at ve git diyorlar. Böyle tedavi mi olur, ben iyi olmak istiyorum. İlaçlarımı düzenli alıyorum ancak tedavim nasıl gidiyor bilmiyorum “ diyerek serzenişte bulundu.

Huzurundaki şehadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tahkikatın henüz nihai sonuca ulaşmaması nedeniyle zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)