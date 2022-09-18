banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Yağmur ve fırtına bekleniyor
Yağmur ve fırtına bekleniyor
1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi
1 buçuk milyon TL talihlisine...
Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“
Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“
Kamuda kış mesaisi başladı
Kamuda kış mesaisi başladı
banner404

Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk!

Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Nur Çiftsüren mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Eylül 2022 Pazar 01:18
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Nur Çiftsüren mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü tutukluluk duruşmasında yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Mehmet Nur Çiftsüren'in “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

   Özder, 16 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgi üzerine Güzelyurt CÖŞ ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucu zanlının, Lefkoşa  - Güzelyurt anayolu, Serhatköy kavşağında adına kayıtlı bulunan MP 180 plakalı araçla seyir halinde olduğu bir esnada tespit edildiğini kaydetti.

   Söz konusu araç içerisinde gerçekleştirilen aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 950 TL, 60 sterlin ve 300 Dolar nakit para bulunduğuna işaret eden Özder, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığına dikkat çekti.

   Özder, zanlının uyuşturucu maddeleri 55 bin TL karşılığında aldığı, yirmişer gramını iki ayrı şahsa toplamda 40 bin TL karşılığında sattığı, bir kısmını da kendi içtiği beyanında bulunduğunu söyleyerek, soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

   Soruşturma kapsamında zanlının verdiği beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, aranamkta olan şahısların olduğunu ve serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceğini belirten Özder, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

   Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, istenilen tutukluluk emrini verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı
Masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı
Otel odasında ani ölüm
Otel odasında ani ölüm
3 kez sırtından bıçakladı
3 kez sırtından bıçakladı
Gönyeli’deki ‘şüpheli’ kaza: Zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
Gönyeli’deki ‘şüpheli’ kaza: Zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
Yol çalışması yapan görevliye çarptı
Yol çalışması yapan görevliye çarptı
Falyalı cinayeti! Dava 23 Eylül 2022 tarihine erteledi
Falyalı cinayeti! Dava 23 Eylül 2022 tarihine erteledi
Tutuklu yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Ev arkadaşını bıçaklayan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ev arkadaşını bıçaklayan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Park yeri kavgası... Parmağını kırdı!
Park yeri kavgası... Parmağını kırdı!
Yaşları 15-38 arasında olan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı
Yaşları 15-38 arasında olan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim