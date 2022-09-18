Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Nur Çiftsüren mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü tutukluluk duruşmasında yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Mehmet Nur Çiftsüren'in “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Özder, 16 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgi üzerine Güzelyurt CÖŞ ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucu zanlının, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu, Serhatköy kavşağında adına kayıtlı bulunan MP 180 plakalı araçla seyir halinde olduğu bir esnada tespit edildiğini kaydetti.

Söz konusu araç içerisinde gerçekleştirilen aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 950 TL, 60 sterlin ve 300 Dolar nakit para bulunduğuna işaret eden Özder, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Özder, zanlının uyuşturucu maddeleri 55 bin TL karşılığında aldığı, yirmişer gramını iki ayrı şahsa toplamda 40 bin TL karşılığında sattığı, bir kısmını da kendi içtiği beyanında bulunduğunu söyleyerek, soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Soruşturma kapsamında zanlının verdiği beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, aranamkta olan şahısların olduğunu ve serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceğini belirten Özder, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, istenilen tutukluluk emrini verdi.