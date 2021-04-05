Uyuşturucu zanlısına 2 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da evinde yapılan aramada 6 gram hintkeneviriyle 10 adet uyuşturucu hap bulunan Ibe Vincent Nkanu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, aldıkları ihbar üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde Ibe Vincent Nkanu’nun evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada sehpa üzerinde şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri, ucu yanık sarma sigara bulduklarını belirtti. Polis, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde bir gram hintkeneviri ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, emarelerin laboratuvara gönderildiğini, sonuçların henüz gelmediğini, alınacak ifadeler ve zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi verdi.