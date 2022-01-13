Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

(13-01-2022...MHA)

28.12.21 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince bir dairede yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde ve bir adet öğütücü bulunan Nijerya uyruklu C.S.D suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet öğütücü emare olarak zapt edilmişti.

Tutukluluk süresi içerisinde testinin pozitif çıkması sonucu bir süre karantina altında kalan ek tutukluluk müracaatları gıyabında alınan zanlı bugün 13.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf ve izinsiz ikamet” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)