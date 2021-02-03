Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

31.01.21 tarihinde, Beyarmudu köyünde birinci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz üsler bölgesinden KKTC’ye giriş yapmakta olduğu bir esnada narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek alıkonan Güzelyurt sakini Hasan Uğurşah’ın (E-19) yapılan üst yoklamasında tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 80 ml ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

Zanlıya PCR testi yapılması nedeniyle 01.02.21 tarihinde gıyabında yapılan tutukluluk duruşmasında hakkında 2 gün tutukluluk emri alınan zanlı sürenin dolması ve PCR testinin negatif çıkması nedeniyle bugün 03.01.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz sentetik cannabinoid suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin 2 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, polis memuru Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 31.01.21 tarihinde saat 13.40 raddelerinde Beyarmudu köyünde, SBA üsler bölgesinden gelerek ortaokul yanındaki tellerden atlayıp KKTC’ ye giriş yapmakta olan zanlının tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu eşofmanın sol alt cebinde sigara paketi içerisinde beyaz renk bir parça kâğıda sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 80 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

PCR test sonucunun alınamadığı gerekçesiyle 01.02.21 tarihinde gıyabında görüşülen duruşmasında hakkında 2 gün tutukluluk emrinin temin edildiğini ve bu süre içerisinde PCR testinin negatif çıktığını belirten PM Özdesoy, emare uyuşturucu ile ilgili raporun temin edildiğini ve 115 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla 115 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen PM Özdesoy, zanlının davasına karşılık kabul yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının birinci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasıyla bugün Askeri mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiğini söyleyen PM Özdesoy, tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

KKTC’ye dıştan gelen şahıslara uygulanan 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle merkezi cezaevinin zanlıyı kabul edemeyeceğine dikkat çeken polis memuru, zanlının 14.02.21 tarihine kadar Gazimağusa polis müdürlüğü hücrelerinde tutuklu kalması ve karantina sürecinin dolmasıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 14.02.21 tarihine kadar Gazimağusa polis müdürlüğü hücrelerinde, sonrasında 2 aylık sürenin tamamlanmasına değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)