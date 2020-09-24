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Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı ceza evinde bekleyecek!

KKTC’ de izinsiz bulunan Güney Afrika’ lı şahıs yargılanmayı ceza evinde bekleyecek. Tasarrufunda 1 gr 62 ml uyuşturucu madde bulunmuştu

24 Eylül 2020 Perşembe 15:57
Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı ceza evinde bekleyecek!
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Gazimağusa’ da devriye görevi ifa eden polisleri görmesi üzerine elindeki sarma sigarayı ve bir parça kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan Güney Afrika vatandaşı KyleLusanda Gılbert (E-19)’ in yapılan üst aramasında sağ cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

17.9.20 tarihinden bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 24.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve KKTC’ de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin 45 günü geçmeyen bir süre merkezi ceza evine gönderildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere PM Hüseyin Özdesoy’ u tanık olarak dinletti. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 17.9.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da devriye görevinde olan polisleri görmesi üzerine elinde tuttuğu sigara ve 0,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan zanlının alıkonduğunu belirtti. Zanlının yere attığı bir adet sarma sigara ve 0,5 gr ağırlığındaki maddeye ilaveten yapılan üst aramasında sağ cebinde içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sigara daha bulunduğunu belirten tanık polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 2 sigara ile 0,5 gr maddenin emare alındığını söyledi.

Zanlıdan alınan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerle ilgili Devlet Kimya Laboratuvarından beklenmekte olan raporun temin edildiğini belirten PM Özdesoy, zanlıya 1 gr 62 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi alma, tasarruf ve 23.12.2019 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet suçlamasıyla yazılı dava tebliği edildiğini, zanlının yazılı dava tebliğini kabul etmeyip imzalamayı ret ettiğini söyledi.

Bu aşamada tahkikatın tamamlandığına değinen PM Özdesoy, zanlının KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduğuna dikkat çektikten sonra ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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