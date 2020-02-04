Uyuşturucu zanlısı yargılanıncaya değin teminata bağlandı

27.1.20 tarihinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde araç park alanında ZMU 242 plaka nolu araç içerisinde tespit edilen İbrahim Görkem Güvener’in aracında ve huzurunda yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 19.5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. Tutuklandığı günden bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 4.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Kavaz yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Kavaz şahadetinde alınan bilgi ışığında 27.1.20 tarihinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde park alanında ZMU 242 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlının aracında ve huzurunda arama yapıldığını aktardı.

Yapılan aramada araç içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 19.5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Kavaz zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Sürdürülen soruşturmada bahse konu maddeleri GKRY den ithal ettiğini itiraf eden zanlının bu yönde gönüllü bir ifade verdiğine vurgu yaptı.

Zanlıya 3.2.20 tarihinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla ilgili dava tebliğ edildiğini söyleyen Kavaz, zanlının davasına cevaben kabul ederim dediğini belirtti. Zanlının önceden 2 kez olmak üzere aleyhine getirilen uyuşturucu davasından denetimli serbestlik yasasından faydalandığına değinen Kavaz yasa gereği 3 yıl içerisinde aynı suçu işlememesi gerekirken yeniden suç işlediğini belirtti.

KKTC vatandaşı olan zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten Kavaz zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat, Haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı 2 şahsın imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)