Uyuşturucu zanlısı yargıca tedaviye gönderilmek istediğini söyledi

Uslanmayan zanlı 11.05.21 tarihinde tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 ml ağırlığında madde ile yakalandı. Gazimağusa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen olayda şüpheli hareketleriyle narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, zanlının sol elinde tutmakta olduğu gri renkli sigara paketi kâğıdı içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 12.05.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Kemal Onbaşı yemin altında verdiği şahadetinde, 11.05.21 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Gazimağusa’da Yenişehir bölgesinde tespit edilen zanlının üst araması yapıldığını ve elinde tuttuğu sigara paketine sarılı kâğıt içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Emarelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğine değinen tahkikat memuru, zanlının herhangi bir ifade vermediğini ancak yapmış olduğu sözlü beyanda “suçumu kabul ederim” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ve alınması gereken ifadeler bulunduğuna değinen tanık polis serbest kalması halinde tahkikata etki etme olanağı bulunan zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine cevap veren zanlı “tahlile gerek yok, bulunan madde uyuşturucu maddedir. Ben tedavi olmak isterim, beni tedaviye gönderin “dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, emarelerle ilgili raporun gelmesi gerekmektedir diyerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)