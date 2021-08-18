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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:22
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

Alınan bir bilgi doğrultusunda 13.08.21 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Aslanköy – Paşaköy yolu üzerinde yolun solundaki toprak yol içerisinde, Alkan Canit yönetimindeki EA 591 plaka numaralı araç Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Adı edilenin huzurunda yapılan aramada araç içerisinde naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde, Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir miktar tütün, 2100 Euro ve 1800 TL bulunarak emare alındıktan sonra adı edilen şahıs suçüstü hali gereği tutuklandı.

Bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 18.08.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili şahadet vermek üzere polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle mahkemeye anımsatmada bulundu. 13.08.21 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Aslanköy – Paşaköy yolu üzerinde yolun solundaki toprak bir yol içerisinde zanlının EA 591 plaka numaralı aracı içerisinde tespit edilerek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Zanlı huzurunda üzerinde ve aracında yapılan aramada, ön koltuk üzerinde bir paket içerisinde naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde, ayni yerde bir poşet içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık bir miktar madde bulunarak emare alındığına değinen tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerin 1 gr 186 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 17 gr 250 ml ağırlığında Tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna dair bugün itibarı ile bir rapor temin edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini belirttikten sonra tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin lira nakdi teminat ödemesi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alkan CanitUyuşturucu
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