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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

09 Temmuz 2019 Salı 17:56
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada 5 kök bitki bulunan İbrahim Duran bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Bayram 04.07.2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de İbrahim Duran’ın(E-28) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının 4 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, denetimli serbestlikten yararlanamayacağını, işlediği suçların ağır cezalık olduğunu söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise tutuksuz yargı talep ederek, uygun teminat şartları ile tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ülkede yasal statüde bulunduğunu belirterek, 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200 er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada 2 gün ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu5 Kök
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