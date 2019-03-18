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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

18 Mart 2019 Pazartesi 17:56
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

UYUŞTURUCU MADDE ZANLISI TEMİNATLA SERBEST KALDI

Lefkoşa’da Metehan sınır kapısından KKTC ye uyuşturucu madde ithal ettiği tespit edilen Suriye ve KKTC vatandaşı A. C’ in Gazimağusa Çanakkale bölgesindeki apartman dairesi 14 Mart 2019 tarihinde Polis ekibi tarafından arandı. Arama sonucu uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr. ağırlığında sentetik cannabinoid maddesi ile bir adet sarma sigara emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı.

15 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlıya 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Dosyası tamamlanan zanlı 18 Mart 2019 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden Mahkemeye çıkarıldı. Tahkikat memuru Nurettin Engine  teminat talebini değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50000’er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün Polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest bırakılmasını emretti. Yargıç, zanlının şartları yerine getirmemesi halinde getirmesine değin 2 ayı geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesi konusunda da emir verdi. (MHA)

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