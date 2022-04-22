Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan üniversite öğrencisi Michael Chimmabio mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Mustafa Yanaroğlu zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 13.04.2022 tarihinde, Girne’de, zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Mustafa Yanaroğlu, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, sabıkası bulunmadığını iade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırılması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.