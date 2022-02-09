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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Chukwudi Agu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 14:51
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Chukwudi Agu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 3 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından Gönyeli’de zanlı Chukwudi Agu’nun ikametgâhında düzenlenen baskında 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının söz konusu maddeyi 150 dolara aranan bir kişiden satın aldığını ve içinden bir kısmını içerek tükettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Chukwudi Agu
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