Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNAN ŞAHIS TEMİNATA BAĞLANDI

(21.01.2022...MHA) Alınan bir bilgi ışığında üstünde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde bulunan A.H suçüstü hali gereği tutuklanarak bulunan maddelere el konulmuş ve 19.01.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede tutukluluk süresi uzatılmıştı.

Zanlı bugün 21.01.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bir bilgi doğrultusunda 15.12.21 tarihinde zanlının bir üniversitenin öğrenci yurtları yanında asfalt yol kenarındaki kaldırım üzerinde tespit edildiğini, polisi görmesiyle kaçmaya çalıştığı esnada tasarrufunda bulundurduğu Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 17 gr maddeyi yol kenarına, 1 adet de hassas teraziyi çöp içerisine attığını ancak kısa sürede yakalanarak bahse konu madde ve teraziye el konulduğunu, zanlının ise tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada çeşitli yerlerde, naylon parçalarına ayrı ayrı sarılmış vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar daha madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değindi.

Analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilen emarelerin 22 gr 463 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini ve bu hususta rapor temin edildiğine dikkat çeken tanık, zanlıya gönüllü ifadesinde beyan etmiş olduğu 25 gr üzerinde alma ve tasarruf suçlamasıyla dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına kabul yönünde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan ve KKTC’ de öğrenci statüsü ile bulunmakta olan Suudi Arabistan uyruklu zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün kez polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)