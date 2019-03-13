Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

UYUŞTURUCU MADDE ALMA VE TASARRUF ZANLISI TEMİNATLA SERBEST

10.3.2019 tarihinde Gazimağusa Trafik şubesi tarafından yapılan trafik denetiminde araç sürücüsü E.U’ın üzerinde yaptıkları aramada montunun sol cebinde bir poşet içerisinde sentetik cannabinoid maddesi olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında ve az miktarda kırıntı bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı. Zanlı verdiği gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 2 gr olarak aldığını itiraf etmişti.

13.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili olguları tahkikat memuru Cüneyt Arkın aktardı. Arkın şahadetinde dosyanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları dinleyen yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini Polise teslimi, 4000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000 TL şahsi kefalet imzalamasıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)