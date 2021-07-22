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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Christian Chukwuebuka yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:39
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, zanlı Christian Chukwuebuka’nın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarruf suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

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Polis, 13.07.2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir Polis ekibi tarafından Gönyeli Lefkoşa’daki ikametgâha girildiği esnada zanlı Christian Chukwuebuka Achebe’nin Polisleri görmesi üzerine tuvalete girerek kapıyı kilitlediğini belirtti.

Polis, akabinde konu kapının kırılarak içeriye giriş yapıldığında zanlının sol elinde foil kâğıdı tuttuğu ve sağ eli ile de tuvaletin içerisine bir şey atıp sifona bastığı esnada makul güç kullanılarak alıkonulduğunu söyledi.

Polis, müteakiben tuvalet içerisinde yapılan kontrolde tuvalet kâğıtlarının top şeklinde sarılı olduğu görülmesi üzerine tuvalet içerisinden alınarak yapılan kontrolde içerisinde 19 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 15 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Chukwuebuka
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