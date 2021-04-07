Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Ibe Vincent Nkanu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis memuru Mustafa Zor, aldıkları ihbar üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde Ibe Vincent Nkanu’nun evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada sehpa üzerinde şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri, ucu yanık sarma sigara bulduklarını belirtti. Polis, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde bir gram hintkeneviri ile 10 adet hap bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, emarelerin laboratuvara gönderildiğini, sonuçların dün ellerine ulaştığını söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu zanlının tasarrufunda bulunan hapların uyuşturucu olmadığının tespit edildiğini duyurdu. Polis, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 100 bin TL şahsi kefalet ve 8 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.