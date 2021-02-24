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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağının devam etmesine rağmen uyuşturucu ticareti yapanlara Narkotik Polisi göz açtırmıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:17
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağının devam etmesine rağmen uyuşturucu ticareti yapanlara Narkotik Polisi göz açtırmıyor. Alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanan zanlı Abdullah Ahmad bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti. Polis, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı. Zanlının gönüllü ifade vermediğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin ise Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ancak henüz raporların çıkmadığını kaydetti.

Polis memuru Özder zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından öğrenci statüsünde olmasını dikkate alarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması 25 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah AhmadUyuşturucu
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