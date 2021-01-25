Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde bulunan Said Kamaej bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Atabek, 21.01.2021 tarihinde, 14.30 - 15:00 saatleri arasında, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yatak üzerinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 15 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.