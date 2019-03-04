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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

04 Mart 2019 Pazartesi 14:11
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

UYUŞTURUCU ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI

28 Şubat 2019 tarihinde Filistin ve Ürdün uyruklu M.N.M.J‘nin ikametgahında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid kırıntısı bulunan plastik kül tablası ile ucu yanık bir adet sarma sigara bulunması ile ilgili Polis tarafından tutuklanan zanlı, 1 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Zanlı suçunu kabul etmiş ve verdiği ifadede bahse konu uyuşturucu maddeyi bir gün önce tanımadığı ancak eşkâlini verdiği bir şahıstan 100 TL karşılığında 1,5 gr olarak satın aldığını beyan etmişti.

Soruşturması tamamlanan ve KKTC de öğrenci olarak bulunan zanlı teminat maksatları bakımından bugün 4.3.19 tarihinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları değerlendiren yargıç zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin Polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin de 50.000 TL şahsi kefalet ödemesi şartıyla serbest kalmasını, şartları yerine getirmemesi halinde 1 ay süreyle merkezi cezaevine gönderilmesini emretti.  (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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