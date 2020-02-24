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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:54
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, huzurda bulunan zanlı Tuncay Nazıroğlu’nunNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından 11.20-12.00 saatleri arasında Ortaköy - Lefkoşa’da bulunan ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda 954 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, 138 miligram ağırlığında hintkeneviri, 332 miligram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, 338 miligram ağırlığında tütünle Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 24.02.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
Tuncay NazıroğluUyuşturucu
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