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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı ekipler almış olduğu bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama’yı suçüstü hali gerekçesiyle tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuştu.

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı ekipler almış olduğu bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama’yı suçüstü hali gerekçesiyle tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuştu.

11 Şubat 2020 Salı 18:05
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı ekipler almış olduğu bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama’yı suçüstü hali gerekçesiyle tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuştu.

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Bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 12.2.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Nergizli yol kavşağında kontrol için durdurulan bir otobüste seyahat etmekte olan zanlının yapılan üst aramasında tasarrufundaki bir çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 25 gr madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

5.2.20 tarihinden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı aleyhine sürdürülen tahkikatın tamamlandığına değinen Derman zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler işlemiş olduğu suçdan ileride yargılanmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eamonn Godfrey AkpamaUyuşturucu
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