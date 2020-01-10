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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

10 Ocak 2020 Cuma 15:58
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

6.1.2020 tarihinde saat 19.45 raddelerinde, tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerinde Gazimağusa’da sakin Doğan Uğuz’ un ikametgâhında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında arama yapıldı. Arama sonucu salon içerisinde bulunan üçlü koltuğun kenarında yerde, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra zanlı tutuklanmış ve 7.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 10.1.20 tarihinde uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Safa şahadetinde alınan bilgi ışığında ve mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında 6.1.20 tarihinde zanlının ikametgâhında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Arama esnasında salon içerisindeki üçlü koltuğun kenarında yerde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulduğunu ve emare olarak zapt ettiğini belirten Safa zanlıyı tutukladığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 50 TL karşılığında Nijerya uyruklu Maykıl isimi bir şahıstan yarım gr olarak aldığını itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru Safa, zanlıya 243 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi alma ve tasarruf suçlamasıyla dava okunduğunu söyledi. Zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul ettiğini belirten Safa, bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan ve benzeri 2 sabıkası bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 4000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğan UğuzUyuşturucu
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